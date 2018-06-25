التعليقات: 0

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في عسير والباحة ومكة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في عسير والباحة ومكة
weam.co/529037

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير  والباحة ومكة المكرمة تشمل الطائف.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك خلال النهار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

التعليم: إنطلاق الفصل الصيفي بجميع الإدارات التعليمية غدٍ الأحد

التعليم: إنطلاق الفصل الصيفي بجميع الإدارات التعليمية غدٍ الأحد

وفيات وإصابات في حادث مروّع بجدة

وفيات وإصابات في حادث مروّع بجدة

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>