حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في عسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الطائف.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك خلال النهار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.