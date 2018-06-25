«الداخلية» تكشف مكان توقيف السائقات المخالفات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه سيتم توقيف قائدات المركبات المخالفات للأنظمة، في مؤسسات رعاية الفتيات وفقًا للأمر السامي القاضي بتطبيق أنظمة المرور على الرجال والنساء على حد سواء.

وأوضح أنه تم تأهيل 40 محققة سير سيباشرن عملهن خلال الأسابيع القادمة كما تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة في مختلف المناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تجهيز 22 مركزًا في 22 مدينة ومحافظة بالمملكة خصصت لاستبدال رخص السيدات الأجنبية لمن حصل عليها سواء من السعوديات أو الوافدات المقيمات في المملكة.

وأوضح أن كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، وأن نظام مكافحة التحرش موجه لكافة الأشخاص وبين أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.