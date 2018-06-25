فتح باب القبول بجامعة بيشة للعام الجامعي 1439-1440هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439-1440هـ ابتداءً الأحد القادم 17 شوال وحتى الاثنين 10 ذو القعدة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات, مضيفاً أن إعلان نتائج الترشح سيكون على مرحلتين.

تشمل المرحلة الأولى لدرجة البكالوريوس للحاصلين على نسبة مؤهلة أو موزونة أعلى من 75 % فأكثر وسيتم اعلان الترشح يومي الثلاثاء والأربعاء 18-19 ذو القعدة المقبل، فيما سيكون إعلان نتائج الترشح للمرحلة الثانية لدرجة البكالوريوس والدبلوم للحاصلين على نسبة مؤهلة 70 % فأكثر يومي السبت والأحد 22-23 ذو القعدة المقبل.