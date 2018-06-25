الجيش اليمني يأسر خبراء من حزب الله

القت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء أمس الأحد، القبض على قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومعه 7 خبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني، في مديرية الملاحيط جنوبي غرب محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبدالكريم السدعي، بحسب موقع سبتمبر نت، أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر القيادي في الميليشيات مع 7 خبراء عسكريين من ميليشيا حزب الله اللبناني خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

وأضاف السدعي أن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي، والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيط، خلفت نحو 220 قتيل من عناصر الميليشيات، مشيراً إلى أن الجيش اضطر إلى دفن جثث قتلى الميليشيات بعد فرار من تبقى من عناصرها.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قمة جبل حرم، في المديرية ذاتها، وأنها تسيطر نارياً على عدد كبير من المواقع المحيطة بها، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش خلال تلك العمليات وقصفت مواقع المليشيات.