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إنشاء مركز لإدارة أعمال المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية

إنشاء مركز لإدارة أعمال المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية
weam.co/529042

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتأسيس مركز لإدارة أعمال المساجد، يكون مقره مدينة الرياض، ويشكل له مجلس أمناء.

وتضمن القرار أن يتولى المركز القيام بمهمات بناء وترميم وصيانة ونظافة وتشغيل المساجد، ومن أبرز خصائصه جمع واستقبال التبرعات، والاستثمار، وتملك العقارات، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات لتنفيذ مهامه.

كما تضمن القرار أن يتولى معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد رئاسة مجلس أمناء المركز، وأن يرفع بأسماء المرشحين لعضوية المجلس، وأمينه العام، ولائحته.

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