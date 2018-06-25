أمانة الرياض تطالب بمواقف لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمعات التجارية

كثفت أمانة منطقة الرياض حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المجمعات التجارية في مدينة الرياض بتوفير مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا مما يوليه القطاع البلدي من اهتمام لجميع شرائح المجتمع.

وشددت الأمانة على ضرورة تمييز المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة تلك المواقف عن ٥ بالمائة من السعة الإجمالية، بحيث يجري تخصيص موقفين لهم كحد أدنى.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن الأنظمة واضحة وإلزامية فيما يتصل بتوفير مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أحد الاشتراطات الرئيسة لاستخراج ترخيص مزاولة النشاط.

وتأمل الأمانة في تعاون المراكز والمحال التجارية في الالتزام باللوائح النظامية، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتوفير الراحة لجميع السكان.