الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب الاثنين 25 يونيو 2018 جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأونصة، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3% إلى 1266.6 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7% إلى 16.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 873.70 دولار للأونصة، حيث لامس الـ 851.74 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2016.

وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 951.22 دولار للأونصة بعد أن تراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع إلى 947.15 دولار للأونصة يوم الجمعة.