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إنقاذ حياة خمسيني من نزيف داخلي بمدينة الملك عبدالله الطبية

إنقاذ حياة خمسيني من نزيف داخلي بمدينة الملك عبدالله الطبية
weam.co/529050

تمكن بفضل من الله فريق طبي بمركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبيه بالعاصمة المقدسة من التدخل بشكل عاجل وإنقاذ حياة مريض خمسيني أظهرت فحوصاته وجود نزيف حاد في الصدر ناتج عن تقرُّح في جدار الشريان الاورطي الصدري.

و بيّن رئيس وحده جراحه الأوعية الدموية و الأوعية التداخليه بالمدينة الطبية الدكتور محمد القرني أن المريض عانى من آلام في الصدر و توجه فوراً إلى أحد المستشفيات في مكه و بعد التشخيص ولتوفر الامكانيات لمثل هذا النوع من الحالات في مدينة الملك عبدالله الطبية تم التواصل مع المدينه الطبيه والتي بدورها قبلت الحاله على الفور.

واضاف انه عند وصول المريض تم تجهيزه فوراً للتدخل الجراحي حيث قام “إستشاري الأشعه التداخلية دكتور محمد رسلان بعمل تصريف لسائل الحبل الشوكي كإجراء إحترازي وذلك لتقليل إحتمالية تأثر الأطراف السفليه، و تمت عملية الترميم للشريان الأورطي الصدري بنجاح بالقسطره عن طريق شرايين الفخذ بواسطة فريق جراحي مكون من الكتور محمد القرني و الدكتور السيد عبدالله و إستشاري التخدير الدكتور إبراهيم محمد.

و أختتم أنه بفضل من الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من مقام وزارة الصحة أصبحت المدينه أحد المراكز المرجعية المتقدمه على مستوى المملكة في مجال جراحة الأوعية الدموية و الأوعية التداخليه.

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