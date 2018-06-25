أحلام تثير انتقادات متابعيها بتصريحاتها عن قيادة المرأة بالسعودية

أثار تعليق الفنانة الإماراتية أحلام على بدء سريان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، انتقادات وغضب متابعيها؛ بعد تأكيدها أنها لا تحب قيادة السيارات عامة في المملكة.

وهنأت النجمة الإماراتية السيدات السعوديات بسريان القرار الملكي- عبر صفحتها بموقع إنستغرام- قائلة: مبروك لبنات ونساء السعودية بالسواقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكم، أتمنى لكم التوفيق ومزيدًا من الازدهار والتقدم، والسعادة اللي شهدتها في عيونكم، أمس، أسعدتني بالرغم من إني كنت ضد السواقة في السعودية بشكل عام.

وأضافت أحلام: لكن فعلًا هو حق للمرأة السعودية الناجحة في كل مجالاتها، الله يحميكم ويحرسكم ويحفظكم، انتبهوا من السرعة والانشغال بالموبايلات أثناء السواقة وانتوا قدها.

ورفض عدد من متابعي أحلام تعليقها بأنها لا تحب قيادة السيارات في السعودية، واتهموها بالتناقض وعدم الوضوح، وأنها قامت بتهنئة السيدات كنوع من النفاق الاجتماعي؛ حتى لا تخسر جمهورها على الرغم من أنها ضد القرار.

ولفت عدد من متابعي أحلام إلى أنها قامت بتغيير آرائها السابقة حول قيادة المرأة، موضحين أنها صرحت من قبل أن بلد الكعبة المشرفة لا يصح أن تسوق بها المرأة.