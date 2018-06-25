التعليقات: 0

«التجارة» تشهر بمالك مؤسسة لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري

«التجارة» تشهر بمالك مؤسسة لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري
weam.co/529058

 

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك إثر تورط القائمين عليها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين منتجات غذائية في مستودع مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صدر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة تضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المحل المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية في أحد الأسواق بمكة المكرمة مخالفة أحدى المحلات التجارية لأنظمة مكافحة الغش التجاري، حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخزنة بشكل سيئ ومخالف، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة واتلاف المضبوطات، و إحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر للمستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

روابط ذات صلة

توجيهات بمنع إيقاف السجل التجاري دون سند نظامي

توجيهات بمنع إيقاف السجل التجاري دون سند نظامي

التجارة: مهرجانات المناطق الموسمية متاحة عبر تراخيص التخفيضات الإلكتروني

التجارة: مهرجانات المناطق الموسمية متاحة عبر تراخيص التخفيضات الإلكتروني

«التجارة» تشهر بشركة خالفت ضوابط وشروط اجراء التخفيضات التجارية

«التجارة» تشهر بشركة خالفت ضوابط وشروط اجراء التخفيضات التجارية

نقل اختصاص النظر بمنازعات الأوراق التجارية للمحاكم الجزائية

نقل اختصاص النظر بمنازعات الأوراق التجارية للمحاكم الجزائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>