«التجارة» تشهر بمالك مؤسسة لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك إثر تورط القائمين عليها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين منتجات غذائية في مستودع مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صدر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة تضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المحل المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية في أحد الأسواق بمكة المكرمة مخالفة أحدى المحلات التجارية لأنظمة مكافحة الغش التجاري، حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخزنة بشكل سيئ ومخالف، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة واتلاف المضبوطات، و إحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر للمستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.