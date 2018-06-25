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السيسي يعلق على قياة المرأة السعودية للسيارة

السيسي يعلق على قياة المرأة السعودية للسيارة
weam.co/529065

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مؤكدا أنه يتابع باهتمام ما تحقق للمرأة السعودية.

وقال الرئيس المصري: “أتابع باهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثلة في جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تمكينها وحماية حقوقها”.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” كانت القرارات الأخيرة دليلا دامغا على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضًا دليلًا حقيقيًا على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير”.

 

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