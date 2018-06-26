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واشنطن تدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي لصاروخين على المملكة

واشنطن تدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي لصاروخين على المملكة
weam.co/529095

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اليوم إطلاق مليشيا الحوثي لصاروخين أمس باتجاه مدينة الرياض.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي اليوم ” إن هذه الأعمال تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة”.
وأضافت : ” نحن نقف بثبات مع شركائنا في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة، ونواصل حث جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن”.

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