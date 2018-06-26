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المنتخب لازال يضم نخبة من اللاعبين

محمد صلاح ردا على عدم الاحتفال بالهدف.. السعودية بلدي الثاني

محمد صلاح ردا على عدم الاحتفال بالهدف.. السعودية بلدي الثاني
weam.co/529101
موسكو- الوئام:

أكد نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أنه رفض الاحتفال بهدفه التاريخي الثاني في كأس العالم بمرمى السعودية بسبب حبه للمملكة العربية السعودية والتي يعتبرها بلده الثاني، وهو ما جعله لا يبدي أي سعادة بالهدف الذي أحرزه في أول 22 دقيقة باللقاء، وانتهت المباراة التي جمعت السعودية مع مصر بنتيحة 2-1 بهدف قاتل للأخضر السعودي في الدقيقة 95.

وقال محمد صلاح، في تصريح تلفزيوني عقب انتهاء المباراة، نشكر كل من ساعدنا حتى وصلنا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عام.

كنا نتمنى أن نقدم شيء أفضل ولكن المنتخب لازال يضم نخبة من اللاعبين الصغار لم يكتسبوا خبرة مباريات كأس العالم، ان شاء الله نكون أفضل في كأس العالم القادم ونستطيع اسعاد الشعب المصري، نعتذر من الجميع”.

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