شاهد: النصر يتدرب على فترتين وكارينيو يجتمع باللاعبين

الرياض- الوئام:

واصل الفريق الاول لكرة القدم أمس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حيث ‏أجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية في صالة الحديد بعد ان أجروا الكشف الطبي، كما أجرت المجموعة الأولى تدريباتها.

وفي الفترة المسائية بدأت التدريبات باجتماع لمدرب الفريق دانييل كارينيو باللاعبين تلا ذلك تدريبات ترفيهية جماعية بعدها اجرى المدرب مناورة على نصف الملعب طبق فيها المدرب عدداً من الجوانب التكتيكية

واختتم كارينيو التمرين بتدريبات التسديد المباشر .وقد كثف مدرب الحراس مارلون بيريس تدريباته اليوم على حراس المرمى .

وسيواصل الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية في صالة الحديد ومسائية على ملعب الرمز .