حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وتبوك وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.