«الشمري» مديراً لفرع المياه بمحافظة الجبيل

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

أصدر المهندس عامر بن علي المطيري مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية قرارا يقتضي بتكليف المهندس محمد بن حميد الشمري مدير عام فرع خدمات المياه بمحافظة الجبيل .

ويعد الشمري من الكفاءات الإدارية المتميزة وله العديد من الإسهامات وقد عبّر الشمري عن بالغ شكره وتقديره للمدير العام للمياه بالمنطقة الشرقية على منحه هذه الثقة والتي ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد بما يَصْب في مصلحة العمل وخدمة الصالح العام .

ومن جانبه استقبل الشمري مديري الاقسام والموظفين وأقيم الاستقبال في مكتبه .وفي بداية اللقاء رحب المهندس محمد الشمري بالحضور وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية ومعالي وزير المياه والبيئة والزراعة بحلول عيد الفطر المبارك كما هنا منسوبي فرع المياه بالجبيل بعيد الفطر المبارك ونقل لهم تهنئة مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري .

ووجه مديري الاقسام ومنسوبي الفرع ببذل المزيد من الجهود لخدمة المستفيدين من خدمات المياه، وإنجاز معاملاتهم على الوجه الأكمل وبشكل سريع، مؤكداً بأنه لن يتم التهاون في موضوع حسن التعامل مع المستفيدين وتحقيق رضاهم وتطلعاتهم.

وقدم شكره للعاملين خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومساهمتهم مع بقية الزملاء في استمرار تقديم الخدمات خلال العطلة .