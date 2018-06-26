إعلان القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم (48) للعام 1439هـ.

ومن ضمن تعليمات الحضور لمرحلة (الاستقبال الأولي وقياس الطول والوزن) لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (48) للعام 1439هـ في كلية الملك فهد الأمنية:

الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية ( قميص رياضي أبيض ساده وبنطلون رياضي أسود أو كحلي) والدخول من البوابة رقم (5) الشرقية للكلية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب (موقع كلية الملك فهد الأمنية هو: الرياض – طريق خريص جنوب استاد الملك فهد الدولي).

يمنع منعاً باتاً إحضار الهاتف الجوال أو أي متعلقات شخصية غير ما هو موضح أدناه، ولن يسمح بدخولها إلى الكلية ويجب على الطالب إحضار المستندات الآتية: نسخه من طلب الالتحاق الأولي (يمكن طباعته عند الحضور للكلية).

أصل بطاقة الهوية الوطنية مع 6 صور منها واضحة ومكبرة ومكتوبة عليها المعلومات بخط اليد وموقع عليها من الطالب نفسه.

صورتان من وثيقة التخرج الأصلية من الجامعة مختومة طبق الأصل وفي حالة عدم صدور وثيقة التخرج من الجامعة يجب على الطالب إحضار مشهد تخرج موضحاً به التقدير والمعدل والتخصص الدقيق.

نسختان من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) موقعة ومختومة من الجامعة وصورة مصدقة من المعادلة الصادرة من وزارة التعليم في حال كون شهادة المؤهل صادرة من خارج المملكة (مع ضرورة أن تحتوي على التقدير والمعدل ومسمى التخصص وتاريخ التخرج).

أصل الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية مع صورة مصدقة منها وصورتان مصدقتان من شهادة الامتياز للطلبة من تخصصات الطب والعلوم الطبية المساعدة.

صورة مصدقة من معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للطلبة من تخصصات الطب والعلوم الطبية المساعدة وعشر صور شخصية حديثة مقاس 4*6 للطالب مكشوف الرأس وعلى خلفية بيضاء ( ويكتب الاسم خلف كل صورة ).

ولمزيد من المعلومات الرجوع لموقع كلية الملك فهد الامنية الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.kfsc.edu.sa