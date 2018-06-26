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سنواصل نحن نقدمنا

آل الشيخ: سنترك للخونة النّباح ويوماً ما سنضربهم بـ«الجزمة»

weam.co/529125
الرياض- الوئام - طارق قمقوم:

لم يستغرب المستشار ⁧‫تركي آل الشيخ الوصف الذي أطلقه المعلق عصام الشوالي على ‬
‫هدف لاعب المنتخب سالم الدوسري في المرمى المنتخب المصري ضمن مباريات كاس العالم في روسيا 1018 والألفاظ التي يذكرها المحللون في تلك القناة ومحاولتهم لتنفيذ بعض الأجندة وتسيس الرياضة، وذكر  ال الشيخ أنّنا أعتدنا مثل هذه الألفاظ من القناة “الحقيرة” في إشارة لقنوات الجزيرة الرياضية‬
‏‫ ‬bein sport‫ ‬
‫والهجوم على السعودية والسعوديين التي أصبحوا يمارسونها في العلن بعدما كانوا يمارسونها في الخفاء .‬

ووصف ‏في تصريحه مع الزميل فواز الشريف المعلق عصام الشوالي والمحللين هشام الخلصي و علاء صادق بـ “الكلاب” و “الخونة” نظير هجومهم المتكرر على المملكة والشعب السعودي.

كما رفض إعتذراهم قائلا : سنواصل نحن نقدمنا ونترك لهم النباح وبعد عودة من أرسلهم إلى الحضن الخليجي سنضرب كل منهم بجزمة كل سعودي وعربي حر.

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