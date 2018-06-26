عودة «رحالة روسيا» لمدينة الملك سعود الطبية

الرياض- الوئام:

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية الرحالة العائد من روسيا، فهد اليحيى، الذي بدأ رحلته قبل ٧٥ يومًا من داخل المدينة الطبية عبر دراجته الهوائية لدعم المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم، حيث أتت هذه الرحلة برعاية طبية من المدينة.

وكان في استقبال الرحالة عند وصوله المدير العام التنفيذي للمدينة، الدكتور هيثم الفلاح، مؤكدًا على أهمية قيام مثل هذه الرحلات التي تأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للمدينة، وحثها على ممارسة الرياضة بشكل صحي، وذلك للحفاظ على الصحة وتخفيف الوزن بأسلوب مثالي، حيث فقد اليحيى ما يصل إلى 11 كيلوغرامًا من وزنه.

ونوه بأن مثل هذه الأساليب تقي من الاتجاه إلى الحلول الجراحية للتخفيف، وذلك باتباع نظام غذائي متزن، دون رهبة من الزيادة.

وشدد على أهمية مثل هذه المبادرات، وذلك لتشجيع البرامج والفعاليات التي تساهم بشكل إيجابي في بناء مجتمع صحي سليم، والعمل على انتشار وتعزيز الثقافة الصحية.