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بحضور المساعد لشئون الأمن

اللواء المقاطي يقلد ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة

اللواء المقاطي يقلد ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة
weam.co/529134
بريدة- الوئام - خالد المرشود :

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم بالنيابة اللواء سفر بن عاتق المقاطي بمكتبه وبحضور المساعد لشئون الأمن العميد الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي كلاً من مدير شعبة شئون الأفراد العميد حمود بن عبدالله القصير ومدير شعبة شئون الضباط العقيد سليمان بن علي الفايزي ومدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة العميد الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطريمان ومدير إدارة المشاريع والصيانة العميد نايف بن محمد الحربي رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .

وقدم اللواء ” المقاطي ” التهنئة لزملائه المترقين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم .

من جهتهم عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

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