بدء القبول للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة

المدينة المنورة- الوئام:

بدأت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استقبال طلبات القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439/1440هـ عن طريق البوابة الالكترونية للعمادة، وذلك حتى يوم السبت 23 شوال 1439هـ حيث سيتم إغلاق بوابة القبول الالكتروني عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وبينت العمادة بأن التخصصات المتاحة في الجامعة هي: مسار الكليات الشرعية والأدبية ويشمل خمس كليات: الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، اللغة العربية. ومسار السنة التحضيرية (المسار العلمي).

ويشمل: كلية العلوم (رياضيات، كيمياء، فيزياء)، وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وكلية الهندسة (مدنية، كهربائية، ميكانيكية).

حيث سيتم تسكين طلاب المسار العلمي في كليات التخصصات العلمية بعد اجتياز السنة التحضرية تبعًا لتحقق معايير التسكين في هذه الكليات وهي: (رغبة الطالب، المعدل الموزون النسبي للتسكين، الطاقة الاستيعابية لكل كلية).

وأوضحت العمادة بأنه يشترط حصول المتقدم بالنسبة للسعودي أو من أم سعودية على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يكون قد مضى الحصول عليها مدة تزيد عن خمس سنوات ابتداء من خريجي العام الدراسي 1434/1435هـ.

وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديميًا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، على أنه إذا ثبت لاحقًا بعد تقديمه أنه سبق فصله لهذا السبب فيعتبر قيده ملغى.

فيما يشترط على المتقدمين للدراسة بكلية القرآن الكريم حفظ القرآن كاملاً مما يتطلب إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين تحدد وتعلن في حينه.

وذكرت أنه بالنسبة للمتقدمين المقيمين (المنح الداخلية) فإنه بالإضافة إلى الشروط السابقة يشترط أن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية سارية المفعول بالمملكة، وأن لا يقل عمره عن (17) عامًا ولا يزيد عن (25) عامًا مع إثبات موافقة من يكون على سجله (الكفيل) للدراسة في الجامعة، كما يشترط أنه لم يسبق للمتقدم للقبول الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة.

وعن آلية إجراءات القبول أفادت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية أنه التقديم الكترونيًا عبر الرابط التالي: (https://admission.iu.edu.sa/WelcomePortal.aspx).

حيث لا بد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم كما هو موضح في طلب القبول. مؤكدة على أهمية التأكد من صحة رقم الهوية وصحة رقم الجوال المدخل والذي سيكون التواصل مع المتقدم عن طريقه. مضيفة بأن مواعيد الترشيح ستكون خلال الفترة من 26 شوال 1439هـ إلى 4 ذو القعدة 1439هـ.

ونبهت على أنه يجب على الطالب الدخول على طلب القبول خلال 48 ساعة من مواعيد الترشيح للاطلاع على التخصص ويمكنه الموافقة أو الرفض.

كما أنه بعد موافقة الطالب على التخصص المرشح عليه ستصله رسالة بالرقم الجامعي خلال 48 ساعة، وعند رفض التخصص يسقط حق الطالب في التخصص ويمكنه الاختيار بين دخول المرحلة التالية أو الانسحاب من القبول.

وقالت إن النسب الموزونة للقبول: أولاً في المسار النظري (50 بالمائة للثانوية العامة 50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات).

ثانيا في مسار السنة التحضيرية (30 بالمائة للثانوية العامة 30 بالمائة لدرجة اختبار القدرات 40 بالمائة لدرجة الاختبار التحصيلي).