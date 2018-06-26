تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الأميرة نورة

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن تفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين في برنامج التشغيل الذاتي في عيادات كلية طب الأسنان بالجامعة.

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياص هي وظيفة: طبيب أسنان عام- طبيب أسنان نائب– طبيب أسنان نائب أول

وطبيب أسنان استشاري و سكرتير طبي أول.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من جميع المتقدمين: السيرة الذاتية– صورة من الشهادة والسجل الأكاديمي (أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا).

صورة معادلة الشهادة الجامعة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة وصورة من الخبرات.

بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصورة من درجة امتحان الرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأفضلية للسعوديين.

ويتم تقديم الطلبات عبر ايميل التوظيف التالي:

cd-ru@pnu.edu.sa

وذلك خلال الفترة من 1439/10/10هـ الموافق 2018/6/24م الى 1439/10/21هـ الموافق 2018/7/5م ولن يتم النظر في المتقدمات بعد التاريخ المحدد وفي غير التخصصات المعلنة.

ولمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: https://goo.gl/gYSwMi