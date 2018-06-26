التعليقات: 0

على رأسهم المصري عصام الحضري

قائمة اللاعبين الأكبر سناً في تاريخ مونديال كأس العالم

قائمة اللاعبين الأكبر سناً في تاريخ مونديال كأس العالم
weam.co/529138
الرياض- الوئام:

دون حارس مرمي المنتخب المصري، عصام الحضري، رقماً قياسياً خلال لقاء السعوديةأمس الاثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال، كاسراً كافة الأرقام القياسية السابقة، وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر مشاركة مع المنتخب كالتالي:
1- الحضري 45 عاماً و161 يوماً
2- موندرجون 43 عاماً و3 أيام

3- ميلا 42 عاماً و39 يوماً
4- جينينغز 41 عاماً

5- شيلتون 40 عاماً و292 يوماً
6 – زوف 40 عاماً و133 يوماً

7- علي بومنيجل 40 عاماً و71 يوماً
8 – لايتون 39 عاماً و334 يوماً

9- جيمس 39 عاماً و330 يوماً
10- لابرونا 39 عاماً و260 يوماً

روابط ذات صلة

أفيال في ملاعب الكرة لمكافحة المراهنات قبل كأس العالم

أفيال في ملاعب الكرة لمكافحة المراهنات قبل كأس العالم
إيقاف لاعبين «20» عاماً بسبب المراهنات والتلاعب

إيقاف لاعبين «20» عاماً بسبب المراهنات والتلاعب
«13» حكماً لإدارة تقنية الفيديو بمونديال روسيا

«13» حكماً لإدارة تقنية الفيديو بمونديال روسيا
روسيا تطالب بتعاون دولي لتأمين كأس العالم

روسيا تطالب بتعاون دولي لتأمين كأس العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>