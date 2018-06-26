قائمة اللاعبين الأكبر سناً في تاريخ مونديال كأس العالم

الرياض- الوئام:

دون حارس مرمي المنتخب المصري، عصام الحضري، رقماً قياسياً خلال لقاء السعوديةأمس الاثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال، كاسراً كافة الأرقام القياسية السابقة، وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر مشاركة مع المنتخب كالتالي:

1- الحضري 45 عاماً و161 يوماً

2- موندرجون 43 عاماً و3 أيام

3- ميلا 42 عاماً و39 يوماً

4- جينينغز 41 عاماً

5- شيلتون 40 عاماً و292 يوماً

6 – زوف 40 عاماً و133 يوماً

7- علي بومنيجل 40 عاماً و71 يوماً

8 – لايتون 39 عاماً و334 يوماً

9- جيمس 39 عاماً و330 يوماً

10- لابرونا 39 عاماً و260 يوماً