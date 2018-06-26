إقالة «هيكتور كوبر» من تدريب المنتخب المصري

القاهرة- الوئام:

أعلن ​الاتحاد المصري​ لكرة القدم رسمياً أنه لن يجدّد عقد المدرب الأرجنتيني ​هيكتور كوبر​ بسبب المستوى الذي ظهر عليه منتخب “الفراعنة” في كأس العالم 2018.

ووجه الاتحاد الشكر للمدرب كوبر لمساهمته في فوز منتخب مصر بلقب افضل منتخب أفريقي بعد فوزه بوصافة أفريقيا والتأهل لكأس العالم، كما شكر الجهاز المعاون المصري ​أسامة نبيه​ و​محمود فايز​ و​أحمد ناجي​.

وسيعقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً عقب العودة إلى مصر للرد على كافة الاتهامات والتساؤلات حول ماتردد عن مخالفات وأخطاء في البعثة المصرية وتشكيل لجنة فنية لسرعة حسم التعاقد مع مدرب أجنبي بديل كوبر نظراً لضيق الوقت ومشاركة مصر في التصفيات الأفريقية بعد 3 شهور.