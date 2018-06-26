التعليقات: 0

استهدفت أمس عددًا من المواقع

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف
weam.co/529149
سكاكا- الوئام:

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس عددًا من المواقع في المشاريع الزراعية في مركزي بسيطاء وميقوع، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظام العمل والإقامة تمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات ( 999 ) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.

روابط ذات صلة

إعلان القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية
القتل حداً لمواطن قتل والده حرقاً بالبنزين في عسير

القتل حداً لمواطن قتل والده حرقاً بالبنزين في عسير
«الداخلية» تكشف مكان توقيف السائقات المخالفات

«الداخلية» تكشف مكان توقيف السائقات المخالفات
الداخلية: ضبط 1279920 مخالفاً وإخضاع 1985 امرأة لتنفيذ الأنظمة

الداخلية: ضبط 1279920 مخالفاً وإخضاع 1985 امرأة لتنفيذ الأنظمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>