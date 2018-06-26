وزير خارجية اليمن للحوثيين: لا تتعبوا أنفسكم.. إيران لن تأتي لنجدتكم

الرياض- الوئام:

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية عملت على زرع مئات الألغام البحرية في خطوط الملاحة الدولية.

وقال خلال مشاركته في حفل إطلاق مشروع (مسام) لنزع الألغام الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في الرياض أمس: «الحوثيون زرعوا مئات الألغام البحرية في خطوط الملاحة ونحتاج 8 سنوات على الأقل لإزالتها.

وقال: تلك الألغام تهدد خطوط الملاحة الدولية وأن ميليشيات الحوثي لا تتعامل بإيجابية مع مبادرة المبعوث الدولي، مشدداً على أن الحل الوحيد بيد الحوثيين يتلخص بـ«تسليمهم أسلحتهم وخصوصاً الصواريخ البالستية.

وعن معركة الحديدة أكد الوزير اليمني أن الحل الوحيد بيد الحوثيين وفي انسحابهم من المحافظة، مضيفاً أنه يجب أن يعلم الحوثيون أن إيران لن تأتي لنجدتهم».

واتهم اليماني الانقلابيين بالتسبب في كوارث إنسانية بمختلف مناطق اليمن بهدف الإضرار بالشعب اليمني، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي لإدانة الحوثيين على انتهاكهم القانون الدولي الإنساني.