بالفيديو: كلب يعيد صاحبه «الميت» للحياة

متابعات - الوئام:

اعاد كلب في اسبانيا صاحبه للحياة مجددا بعد ان قام بإنعاش سريع لقلبه حتى اعاد النبض وأعاده للحياه. وبحسب التفاصيل فقد ظهر الكلب في مقطع فيديو بعد ان لاحظ أن صاحبه انهار على الأرض بلا حراك، كأنه توفي وتوقف قلبه، أو أنه كان في النزع الأخير، فأسرع يجري عملية إنعاش طبية لقلبه، معروفة بأحرف CPR اختصاراً، وعلى طريقة المحترفين للإسعافات الحاسمة.

وبحسب مقطع الفيديو فقد قام “بونشو” الصغير بالإسراع لنجدة صاحبه ومدربه بعد أن انهار على الأرض، ثم يضغط مراراً بيديه على صدره، ويمر بأنفه من وقت إلى آخر على أنف وفم صاحبه، ليرى ما إذا عاد إليه تنفسه، وحين يجد أنه لا يتنفس، يعود للضغط على صدره من جديد، وبقي على هذه الحال إلى أن شعر بأن مدربه عاد حياً.