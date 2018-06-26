صواريخ إسرائيلية تستهدف حزب الله قرب مطار دمشق

دمشق- الوئام:

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر الثلاثاء أن صاروخين اسرائيليين سقطا قرب مطار دمشق الدولي، من دون إضافة أي تفاصيل.

وأوردت سانا في خبر عاجل سقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي في جنوب شرق العاصمة، من دون أن توضح طبيعة الموقع المستهدف ولا ما إذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية او مادية.

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن الصاروخين الاسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار، مشيراً إلى أن القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا، وطال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار دمشق الدولي. ومؤخراً استهدف القصف الاسرائيلي مواقع يوجد فيها إيرانيون.

وفي 17 يونيو الحالي، استهدفت ضربات جوية مواقع عسكرية قرب الحدود السورية العراقية في شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين العراقيين الذين يقاتلون الى جانب القوات السورية الحكومية وقال مسؤول أميركي وقتها إن واشنطن تعتقد أن إسرائيل المسؤولة عن تلك الضربات.

ويقاتل حزب الله، المدعوم من إيران، منذ 2013 بشكل علني الى جانب الجيش السوري وقد ساهم في تغيير المعادلة على الأرض لصالح النظام على جبهات عدة.

ولطالما كررت اسرائيل أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.ولا تزال سوريا واسرائيل رسمياً في حالة حرب على الرغم من أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئاً بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في 2011.