إسبانيا تشكر «الحظ» بعد تصدر مجموعتها في المونديال

موسكو- الوئام:

قال مدرب إسبانيا فرناندو هييرو بعد التعادل 2-2 مع المغرب، إن فريقه ربما تأهل بمساعدة الحظ إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، لكنه لا يجب أن يستقبل هذا العدد الكبير من الأهداف وعليه أن يتحسن.

وأحرز البديل إياغو أسباس هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح إسبانيا نقطة أمام المنتخب المغربي وضعته في صدارة المجموعة الثانية، ليضرب موعداً مع روسيا البلد المضيف في الدور الثاني.

وقال هييرو في مؤتمر صحافي: المغرب فريق ممتاز وخسر مباراتين بنتيجة 0-1، وهذه المجموعة بأكملها صعبة جداً علينا، لكن رغم التحدي الذي واجهناه نجحنا في تصدر الترتيب ويجب أن ننظر إلى الجانب المشرق ونفكر بإيجابية”.

وأضاف: بالتأكيد من الممكن أن نتحسن وهناك أشياء بالتحديد علينا العمل عليها، سنكون ناقدين لأنفسنا لأن استقبال 5 أهداف في 3 مباريات ليست طريقة للمضي قدماً، وقلت ذلك للاعبين”.

ومع تولي هييرو المسؤولية قبل أيام من انطلاق كأس العالم بعد الإقالة الصادمة للمدرب يولن لوبتيغي، تعادلت إسبانيا 3-3 مع البرتغال وهزمت إيران 0-1 في مباراتيها الأخريين بالمجموعة الثانية.

وقال هييرو: “نحن محظوظون بتصدر المجموعة، كان هذا هدفنا الأول ونجحنا في تحقيقه، لكن الآن علينا أن نطلب الكثير من أنفسنا ونضع بوضوح في أذهاننا أننا إذا استقبلنا أهدافاً بهذه السهولة، فسيكون من الصعب للغاية تحقيق هدفنا النهائي”.

واتفق إيسكو، الذي سجل هدف إسبانيا بطلة العالم 2010 الأول في مباراة الإثنين بعد تمريرة من أندريس إنييستا أنهاها بتسديدة في سقف الشبكة، مع رأي مدربه.

وقال لاعب وسط ريال مدريد: “ربما لم نكن في كامل تركيزنا من البداية، وربما نفتقر لمزيد من الاستحواذ على الكرة، هذه أمور نفعلها بشكل أفضل في المعتاد، في المجمل أنا سعيد بتصدر المجموعة وهذا ما أردناه، ربما كنا نتوقع شعوراً مختلفاً في نهاية المباراة، لكن في النهاية نحن راضون عن التأهل”.

وقال أسباس إن اللاعبين أصيبوا بالارتباك في البداية بشأن وضع المنتخب الإسباني بعد نتيجة مباراة الإثنين مع إقامة مباراة البرتغال ضد إيران في التوقيت نفسه.

وتابع: كانت هناك حالة عدم يقين، لم أعلم أننا تصدرنا المجموعة حتى أبلغني زملائي.