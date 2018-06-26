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لخرق قواعد اللعب النظيف

رسمياً: «الفيفا» يعاقب الاتحاد الأرجنتيني

رسمياً: «الفيفا» يعاقب الاتحاد الأرجنتيني
weam.co/529165
موسكو -الوئام:

أعلن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ ​”فيفا”​ عن توقيع غرامات مالية قدرها 10 آلاف فرانك سويسري على كل من اللاعبين السويسريين ​غرانيت تشاكا​ و​شيردان شاكيري،​ فيما فرضت عقومة مالية قدرها خمسة آلاف فرانك على زميلهما ​ستيفان ليشتشتاينر​، كما تم تحذيرهم بعدم تكرار هذا التصرف غير الرياضي الذي ينافي قواعد اللعب النظيف.

كما قررت “فيفا” تغريم ​الاتحاد الأرجنتيني​ بمبلغ 105 ألف فرنك سويسري بسبب اعتداء جماهيرهم على جماهير ​كرواتيا​ وخرق قوانين الإعلام والتسويق بعدم حضور المقابلات في منطقة التصاريح بعد نهاية اللقاء ضد كرواتيا.

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