رسمياً: «الفيفا» يعاقب الاتحاد الأرجنتيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا” عن توقيع غرامات مالية قدرها 10 آلاف فرانك سويسري على كل من اللاعبين السويسريين غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، فيما فرضت عقومة مالية قدرها خمسة آلاف فرانك على زميلهما ستيفان ليشتشتاينر، كما تم تحذيرهم بعدم تكرار هذا التصرف غير الرياضي الذي ينافي قواعد اللعب النظيف.
كما قررت “فيفا” تغريم الاتحاد الأرجنتيني بمبلغ 105 ألف فرنك سويسري بسبب اعتداء جماهيرهم على جماهير كرواتيا وخرق قوانين الإعلام والتسويق بعدم حضور المقابلات في منطقة التصاريح بعد نهاية اللقاء ضد كرواتيا.