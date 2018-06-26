السبت.. آخر موعد لطرح فرص التدريب بالمنشآت للطلاب والطالبات

الرياض- الوئام:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن يوم السبت المقبل آخر موعد لتسجيل المنشآت وطرح الفرص التدريبية لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ضمن برنامج التدريب الصيفي (صيفي) مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال قائمة أمام باقي المنشآت للتسجيل في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa/

ووصل عدد المنشآت الملتحقة في برنامج “صيفي” التابع للصندوق 3010 منشأة.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها للطلاب والطالبات، والاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة، امتثالًا للأمر السامي الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.

وتتم خطوات تسجيل المنشآت في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa/

ومن تبويب حساب جديد اختيار حساب منشآت، ثم تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة، والبريد الإلكتروني، حيث ستصل رسالة التفعيل لحساب المنشأة في البرنامج على البريد الإلكتروني المُسجل، ويمكن بعدها للمنشأة الدخول لحسابها بعد التفعيل، ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

وقد أعد الصندوق دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ (صيفي)، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

حيث يرتكز دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في البرنامج على عدة محاور، منها المساهمة في الدعم وفق النسب المحدّدة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8/3/1429هـ، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.