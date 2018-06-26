فلكية جدة: «زحل» في اقرب مسافة من الأرض.. الأربعاء

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن كوكب زحل يصل يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 الى ” التقابل” واقرب نقطة الى الارض ويكون قرصة بالكامل مضاء بنور الشمس ويكون في قمة لمعانه مقارنة بأي وقت أخر خلال السنه ويكون مرئي بقبة السماء طوال الليل وهو افضل وقت لرصد وتصوير الكوكب و بعض اقماره بسماء السعودية والوطن العربي.

كوكب زحل سوف يظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بلون ذهبي ويمكن تحديد مكانه بسهوله هذا اليوم حيث سيقع بالقرب من القمر البدر ، وعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم او اكبر يمكن رؤية حلقات زحل وبعض اقماره البراقة.

والمقصود بالتقابل ان الكوكب يقابل الشمس في سماء الارض ، وفي هذا الوقت فان زحل سوف يشرق مع غروب الشمس ويبقى مشاهدا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

وعلى الرغم من ان زحل في اقرب نقطة من الارض خلال السنه في نفس يوم التقابل ، الا ان الكوكب فعليا ليس قريب كما قد يتصور البعض ، فزحل يبعد 10 مرات المسافة التي تفصل الارض عن الشمس .

ويجب التوضيح ان الكوكب سيكون في وضعية مناسبة للرصد ليس فقط في يوم التقابل بل خلال اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر 2018 العام وسيبقى زحل في سماء الليل حتى ديسمبر 2018 وحتى ذلك الوقت سيظل الكوكب امام نجوم القوس.

إن ظاهرة تقابل زحل تحدث متأخرة بحوالي اسبوعين كل سنه لذلك في العام المقبل 2019 ستحدث في 9 يوليو ، لذلك هذا العام سوف نستمع برؤية زحل في ليالي فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية .

وعلى مستوى النظام الشمسي ظاهرة التقابل لا تحدث ابداً لكوكبي عطارد والزهرة لانهما يتحركان بين الأرض والشمس في حين ان الكواكب التي تتحرك خلف مدار الارض وهي : المريخ ،المشتري ، زحل ، اورانوس ، نبتون يمكنها ان تصل للتقابل.

كوكب المريخ يقع في التقابل كل سنتين والمشتري يقع في التقابل متأخرا بشهر كل سنه في حين ان زحل يقع في التقابل متأخر بأسبوعين كل سنه ويمكن ان نلاحظ انه كلما ابتعد الكوكب عن الشمس كلما قلت الفترة الزمنية بين تقابلين متتاليين.

زحل الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو ابعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة.

وتم الكشف عن حلقاته منذ القرن السابع عشر وفي القرن العشرين استطاعت المركبات الفضائية الكشف عن العديد من الحلقات الرقيقة والخافتة التي تتكون من جزئيات صغيرة من الجليد بعكس ما كان يعتقد سابقا عن وجود ثلاثة حلقات فقط .

يشار الى ان زحل يمتلك 62 قمراً مؤكدة مدارتها و 53 منها فقط لها أسماء ، و13 قمر فقط اقطارها اكبر من 50 كيلومتر، لذلك فان هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى واجمل الكواكب في نظامنا الشمسي المشاهدة عبر التلسكوب .