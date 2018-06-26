التعليقات: 0

تحت وطأة احتمالات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يسجل أدنى مستوى في «6» أشهر

الذهب يسجل أدنى مستوى في «6» أشهر
weam.co/529174
لندن- الوئام:

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر اليوم الثلاثاء تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1260.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.5 بالمئة إلى 1262.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى اف.سي ستون في مذكرة “التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا (لكنها لم تفعل). بدلا من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولاسيما في الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب”.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.24 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 858.22 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل سعر في أكثر من شهرين عندما سجل 936 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

روابط ذات صلة

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في «6» أشهر

أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في «6» أشهر
أسعار الذهب دون تغير يذكر في نطاق ضيق

أسعار الذهب دون تغير يذكر في نطاق ضيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>