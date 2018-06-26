كأس العالم 2018: 97 هدفًا حصيلة المباريات ومنح 115 بطاقة صفراء وحمراء

الرياض- الوئام:

بلغ عدد الأهداف المسجلة في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2018 حتى يوم أمس الاثنين 97 هدفًا، سجل خلالها المنتخب السعودي هدفين في مباراته الثالثة والأخيرة التي أقيمت أمس مع المنتخب المصري سجلهما : سلمان الفرج، وسالم الدوسري، في حين مُنح خلال البطولة 112 بطاقة صفراء، و 3 بطاقات حمراء.

جاء ذلك في الإحصائية الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على موقعه الرسمي، مبينًا أن هدافي كأس العالم حتى الآن هم : هاري كاين – إنجلترا (5 أهداف) ، روميلو لوكاكو – بلجيكا ( 4 أهداف)، كريستيانو رونالدو – البرتغال ( 4 أهداف).

يذكر أن “الفيفا” وضع الإجراءات الانضباطية للعب في بطولة كأس العالم، محذرة اللاعبين من التساهل في الحصول على البطاقة الصفراء إذ قد يوصله ذلك إلى الحصول على بطاقة أخرى يترتب عليها غياب اللاعب من المراحل الإقصائية لمنتخب بلاده.

ونصت الإجراءات الانضباطية على أنه في حال تلقّى لاعب إنذارين خلال مباراتين مختلفتين سيتم إيقافه بشكل تلقائي عن المباراة التالية لمنتخبه، مبينة أن إجراء تلقّي أي بطاقة صفراء خلال البطولة سيتمّ إبطاله المتعلق بتأثير ذلك على إيقاف لاحق في مباريات بطولة كأس العالم 2018 بعد الدور ربع النهائي.

وأوضحت الإجراءات أنه في حال تعرّض أي لاعب للطرد نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، سيتم إيقافه تلقائياً من المباراة التالية لمنتخبه، كما سيتم فرض عقوبات أخرى بحقه (أي إيقاف إضافي، أو غرامة، أو غيرها من العقوبات).

ونصت على أن المادة 38 (الفقرة 2 أ) تقول : إن أي إيقاف (نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة) لا يُمكن تطبيقه خلال البطولة، وسيتم الإبقاء عليه لتنفيذه مع المنتخب المعني في مباراته الرسمية التالية.