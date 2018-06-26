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قوات الاحتلال تعتقل عدد منهم

إصابة العشرات من الفلسطينيين باقتحام مستوطنين لمقام يوسف

إصابة العشرات من الفلسطينيين باقتحام مستوطنين لمقام يوسف
weam.co/529177
نابلس (فلسطين) - الوئام:

أصيب أكثر من خمسين فلسطينيًا اليوم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين “مقام يوسف” شرق نابلس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ، إضافة الى اعتقال سبعة فلسطينيين آخرين من مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محليه وطبية وشهود عيان في نابلس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا “مقام يوسف” بحراسة مشددة من جيش الاحتلال لأداء طقوس تلمودية ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع.

ما أدى لإصابة قرابة خمسين فلسطينيا منهم 26 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفية، والباقي أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيًا.

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