«حقوق الإنسان» تنوه بدور الشئون الاسلامية بإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام

الرياض- الوئام:

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزارة في الرياض اليوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور العيبان التهنئة للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوهّا بالدور الذي تقوم به الوزارة داخليا وخارجيا في إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام.

وجدد العيبان التأكيد على مواصلة وتعزيز التعاون القائم مع الوزارة في المجالات كافة، لا سيما ما يتعلق بجانب التوعية من خلال منابر الوزارة المختلفة التي تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه مختلف القضايا.