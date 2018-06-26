«مطارات الرياض» تنظم حفلاً تقديرياً لمنسوبيها المتقاعدين

الرياض- الوئام:

نظمت شركة مطارات الرياض اليوم حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين بحضور مسؤولي الشركة، حيث تم تكريم المتقاعدين تثميناً لجهودهم طوال فترة مسيرتهم المهنية.

وعبَّرت مطارات الرياض في حفلٍ جمع عدداً من منسوبي الشركة ومسؤوليها عن شكرها وتقديرها للجهود المميزة والإسهامات الكبيرة التي بذلها منسوبوها المتقاعدون، وكان لها الأثر الواضح في خدمة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي على مدى سنوات طويلة.

وكشفت الشركة بأنه سعياً منها للاستفادة من خبرات منسوبيها حتى بعد تقاعدهم، والإبقاء على تواصل معهم، فقد قررت إنشاء مركز للتواصل المستمر مع الموظفين المتقاعدين بما يضمن الإبقاء على أثر إسهاماتهم في التطوير والتحسين وخدمة المنظمة.

وأكدت مطارات الرياض أنها ستبقي لمنسوبيها المتقاعدين على فرصة الاستفادة من عدد من المزايا التي يستفيد منها الموظفون الحاليون في الشركة، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات الدورية بما يضمن التواصل المستمر معهم.