تجديد الثقة في «الجاسر» مديراً عاماً للخطوط السعودية

جدة- الوئام:

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، قراراً يقضي بتمديد تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حتى نهاية عام 2020.

وعبّر المهندس صالح الجاسر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المؤسسة مثمنا الثقة، ومؤكداً أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية قد تحقق بتوفيق المولى عز وجل، ثم بالدعم اللامحدود من لدن مجلس الإدارة وجهود منسوبي “السعودية” الذين يبذلون جهودا متفانية ويسهمون بفعالية كبيرة في صناعة مستقبل الناقل الوطني و تحيق الرؤية الملهمة لسمو ولي العهد لقطاع الطيران بالمملكة.

وقد حققت الخطوط السعودية خلال السنوات الأربع الماضية العديد من النجاحات البارزة في سوق وصناعة النقل الجوي، حيث قاد المهندس صالح الجاسر الجهاز التنفيذي للمؤسسة واطلاق برنامج التحول في الخطوط السعودية (SV2020) والخطة الاستراتيجية للمؤسسة وماتتضمنه من مشاريع الهيكلة وبرامج التخصيص ورفع كفاءة الأداء وإطلاق الشركات الناشئة، مما مكن الخطوط الجوية السعودية من رفع حصتها في سوق الطيران لجهة عدد الركاب وعدد الرحلات، وإطلاق أكبر عملية تشغيلية في تاريخ المؤسسة.

وكذلك تنفيذ أكبر عملية تحديث وتنمية في أسطول الخطوط السعودية عبر برنامج تاريخي وغير مسبوق ، تضمن توقيع اتفاقيات للإستحواذ على (113) طائرة جديدة من أفضل ما تنتجه مصانع الطائرات العالمية وقد تم خلال عامي (2016/2017م) استلام (61) طائرة وصولا بأسطول “السعودية” إلى (200) طائرة حديثة في 2020 حيث أنخفض معدل عمر أسطول الناقل الوطني ليصبح واحدا من أحدث الأساطيل على مستوى العالم.

كما تمحورت إستراتيجية “السعودية” على الإستثمار في العنصر البشري بصفته المحرك الرئيسي في برامج التحول و المورد الأهم في هذا القطاع، حيث وقعت الخطوط السعودية اتفاقية مع وزارة التعليم لإبتعاث خمسة آلاف شاب سعودي لدراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات خلال الخمس سنوات القادمة ،كما شهدت السنوات الأربع الماضية زيادة السعة المقعدية في الخطوط السعودية إلى مستويات قياسية، والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، ومتنوعة، كما تم خلال عامين تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة إلى (13) وجهات دولية وموسميةً .

وتم خلال العامين الماضيين تدشين طيران البيرق لخدمات السفر المميزة، وشركة طيران أديل ذراع الطيران الإقتصادي للمؤسسة وأحدث شركة طيران في المملكة والتي حققت منذ تدشينها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي نجاحا لافتا ونموا متسارعا .

الجدير بالذكر أن المهندس صالح بن ناصر الجاسر قد تولى منصبه كمدير عام للخطوط الجوية العربية السعودية في 7/10/1435هـ الموافق 3/8/2014م، وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، وعدد من البرامج المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد انسياد بفرنسا وجامعة أكسفورد ببريطانيا وكذلك الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب في بنك تشيس مانهاتن في نيويوك.