إجراءات أمنية فور عودة «الفراعنة» وهذه حقيقة صور طائرتهم

القاهرة- الوئام:

عادت إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب المصرى الأول لكرة القدم قادمة على طائرة خاصة من مطار فولغوغراد الروسى، وذلك مع نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

واختتم المنتخب المصري مشاركته في المونديال بالهزيمة أمام نظيره السعودي 1-2 أمس الإثنين، بعد أن حسم خروجه بالفعل من الدور الأول إثر هزيمتيه في الجولتين الأوليين أمام أوروغواي 0-1 وروسيا 1-3.

وشهد مطار القاهرة الدولي فرض حصار أمنى حول أعضاء البعثة لتأمين عمليات خروجهم من المطار، مع تأمين الطرق التى ستسلكها البعثة.

ونفت مصادر مطلعة ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعى حول أن ركاب آخرين كانوا على متن الطائرة وتسببوا في مضايقات للفريق، مؤكدة أن المنتخب عاد على الطائرة الخاصة به والتي تحمل صور اللاعبين ولم يكن بها أي تواجد لركاب آخرين، بينما كانت الطائرة الأخرى التي انتشرت صورها، مخصصة لنقل بعض المشجعين فجر اليوم ولا علاقة لها بطائرة اللاعبين.

وحرص عدد من ممثلي وسائل الإعلام على التواجد لدى استقبال البعثة وشهد الاستقبال تخلف عدد من اللاعبين المحترفين عن العودة ضمن البعثة، بينما ظهر الحزن على وجوه أعضاء البعثة من اللاعبين والجهاز الفنى وأعضاء اتحاد كرة القدم الذى سيعقد اجتماعاً طارئاً في الساعات المقبلة لمتابعة تداعيات الخروج المخيب للأمال من الدور الأول لكأس العالم.