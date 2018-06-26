جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تعلن أسماء الفائزين بدروتها الثامنة

الرياض- الوئام:

أقر مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في جلسته التي عقدتبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في 12رمضان 1439هـ الموافق 27 مايو 2018م توصيات لجان التحكيم والاختيار بالمرشحين للفوز بالجائزة في دورتها الثامنة.

وتم الإعلان رسمياًعن أسماء الفائزين في العشرين من يوينو 2018م في حفل افتتاح القمة العالمية (يونيسبيس+50) التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا بالنمسا خلال الدورة الحادية والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته في الأغراض السلمية.

صرح بذلك أمين عام جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الجائزة شارك في هذه القمة العالمية والتي عقدت بحضور رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين وعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ووفود الدول والمؤسسات المشاركة في عضوية لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وألقى سموه كلمة في حفل افتتاح القمة أشار فيها إلى عمق العلاقة بين الجائزة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وأهمية هذا التعاون في تحقيق أجندة الأمم المتحدة “الفضاء 2030” والخطة التنفيذية لها من خلال تعزيز مساهمة الأنشطة الفضائية والتقنيات الفضائية في إنجاز الخطط العالمية التي تتناول الخطط الإنمائية الطويلة الأمد للبشرية بالاعتماد على استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته في الأغراض السلميةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المتعلق بضرورة تأمين موارد مائية وصرف صحي لجميع البشر في العالم.

وتحدث سموه عن المياه كمصدر أساسي للحياة وللصراع بنفس الوقت، ودعى إلى عقد قمة عالمية تناقش فيها قضايا ندرة المياه أسوة بالقمم الدولية التي تناقش القضايا الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن الجائزة تتمتع منذ العام 2008م بصفة عضو مراقب في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السليمة في فيينا وتستعرض الجائزة أثناء هذه الاجتماعات أنشطتها وخاصة ذات الصلة منها باستخدام تقنيات الفضاء في الموارد المائية. كما تتمتع الجائزة بصفة إستشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك كمنظمة غير ربحية وغير حكومية منذ العام 2013. وتأتي مشاركة الجائزة في القمة العالمية (يونيسبيس+50) وفي المعرض المصاحب لها استمراراً للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي،حيث أعلنأمين عام الجائزة في حفل افتتاح هذه القمة عن أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للجائزةوهم:

جائزة الابتكار ( مناصفة بين فريقين ):

الفريق الأول:

الدكتور أندري غايم Dr. Andre Geim والدكتور رهول ناير Dr. Rahul Nair من معهد الجرافين الوطني في جامعة مانشستر – المملكة المتحدة لاختراع أغشية مبتكرة من أكسيد الجرافين التي تمكن من ترشيح وتحلية المياه بكفاءة عالية وكميات كبيرة.

الفريق الثاني:

الدكتور جونثر بلوشيل Dr. Günter Blöschl من جامعة فيينا للتكنولوجيا – النمساوالدكتور موروجيسو سيفابالانDr. Murugesu Sivapalan من جامعة إلينوي – الولايات المتحدة الأمريكية لتطويرهما علماً جديداً يدعى بعلم الهيدرولوجيا الاجتماعية الذي يعالج بطرق مبتكرة إدارة المياه ويضع نهجاً جديداً لدراسة التفاعلاتالديناميكية

والتفاعلات ثنائية الاتجاه بين أنظمة المياه الطبيعية والمجتمع البشري.

جائزة المياه السطحية

الدكتور ولفبيد بروتسيرت Dr. Wilfried Brutsaert من جامعة كورنيل – الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير وإثبات صحة نظرية جديدة قادرة على إنتاج تقديرات غير مسبوقة للتبخر من سطح الأرض.

جائزة المياه الجوفية

الدكتور مارتينس فان غينوختن Dr. Martinus Theodorus van Genuchten من الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو – البرازيل لتطوير وتطبيق الأدوات النظرية والبرمجية الرئيسة التي تصف بدقة آلية انتقال المياه في أنظمة المياه الجوفية تحت السطحية.

جائزة الموارد المائية البديلة

فريق الدكتور عمر ياغي Dr. Omar Yaghi من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والدكتورة إيفيلن وانج Dr. Evelyn Wang من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) – الولايات المتحدة الأمريكية لاختراع جهاز يعمل بالطاقة الشمسية يستخدم إطاراً معدنياً عضوياً (MOF) مبتكراً للحصول على الماء من الجو مباشرة.

جائزة إدارة الموارد المائية وحمايتها

فريق الدكتور جيم و. هال Dr. Jim W. Hall والدكتور إدواردو بورجيمايو Dr. Edoardo Borgomeo من معهد التغيير البيئي في جامعة أكسفورد -المملكة المتحدة لتطوير وتطبيق إطار عمل جديد يأخذ في الاعتبار مخاطر تقييم الأمن المائي وتخطيط البنية التحتية لإمدادات المياه مع ظروف التغيرالمناخي.

وانطلاقاً من أهمية استفادة المملكة من الأعمال الإبداعية التي نفذها العلماء الفائزون واستحقوا نيل الجائزة على أساسها أنشأت الأمانة العامة للجائزة مجموعة خاصة بالفائزين في موقعها الإلكترونيعلى شبكة الانترنت تضم روابط الكترونية تقدم معلومات عنهم وعن أعمالهم الإبداعية.

وقد تواصلت الأمانة العامة للجائزة مع جميع الفائزين السابقين وأبدت استعدادها لكي تكون حلقة وصل للتنسيق بينهم وبين الجهات الحكومية التنفيذية والقطاع الخاص في المملكة بهدف ابرام اتفاقيات تعاون مباشرة بين هذه الجهات والفائزين للاستفادة من خبراتهم ومن إبتكاراتهم بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة.

وقد أكد أكثر من 22 من الفائزين السابقين بالجائزة استعدادهم للتعاون المباشر مع هذه الجهات من خلال الأمانة العامة للجائزة.