تمديد عقد «بيتزي» مدرب المنتخب السعودي

الرياض- الوئام:

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السيد خوان بيتزي حتى نهاية كأس آسيا والتي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير 2019م.

وأوضح الاتحاد السعودي بانه سيتم الاتفاق مع المدرب بينزي على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني وذلك بعد دراسة مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم.