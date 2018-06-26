التعليقات: 0

لاحتوائه نسبة عالية من الفورمالدهيد

«الغذاء والدواء» تحذر من منتج فرد شعر شهير

«الغذاء والدواء» تحذر من منتج فرد شعر شهير
weam.co/529202
الرياض- الوئام:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج لفرد الشعر يحمل اسم “بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2” (Plastica Dos Fios anti-frizz active 2) لجميع التشغيلات بسبب احتوائه نسبة عالية من الفورمالدهيد.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج يصنّع في البرازيل ويحمل اسم “بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2 Plastica Dos Fios anti-frizz active 2” على نسبة عالية من الفورمالدهيد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943 ، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ “الهيئة” الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولمزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة يمكن زيارة موقعها الالكتروني: www.sfda.gov.sa

روابط ذات صلة

الغذاء والدواء تحذّر من منتج حبوب القمح المنفوخة «Honey Smacks»

الغذاء والدواء تحذّر من منتج حبوب القمح المنفوخة «Honey Smacks»
الغذاء والدواء تكشف خطورة مشروبات الطاقة

الغذاء والدواء تكشف خطورة مشروبات الطاقة
«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية ومياه

«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية ومياه
«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك مياه الخليج العذبة

«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك مياه الخليج العذبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>