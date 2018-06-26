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هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتج لفرد الشعر

هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتج لفرد الشعر
weam.co/529213
الوئام-متابعات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج لفرد الشعر يحمل اسم “بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2” (Plastica Dos Fios anti-frizz active 2) لجميع التشغيلات بسبب احتوائه نسبة عالية من الفورمالدهيد.
وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج يصنّع في البرازيل ويحمل اسم “بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2 Plastica Dos Fios anti-frizz active 2” على نسبة عالية من الفورمالدهيد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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