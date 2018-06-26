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باعتزاله اللعب الدولي

الحضري يعلن إنهاء مسيرته الدولية بالتصدي لركلة الجزاء السعودية

الحضري يعلن إنهاء مسيرته الدولية بالتصدي لركلة الجزاء السعودية
weam.co/529215
الوئام-متابعات

قررعصام الحضري حارس مرمى وقائد المنتخب المصري، عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان اعتزاله اللعب دوليًا، بنهاية مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم، المقامة حالياً بروسيا وسجل الحضري رقماً قياسياً بعد مشاركته أمام السعودية كأكبر لاعب سناً يشارك في المونديال وتصدى لضربة جزاء ببراعة في  لقاء الأشقاء بين المملكة ومصر في المونديال.

ويرى الحارس الدولي أنه سطر تاريخاً كبيراً مع المنتخب الوطني وحقق العديد من الإنجازات، وحاون الوقت للراحة ومنح باقي زملائه الحراس ، فرصة تمثيل مصر دولياً خلال الأعوام المقبلة

وتصدى الحضري لضربات جزاء مهمة نجح في إبعادها عن مرمى منتخبه في مناسبات عديدة.

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