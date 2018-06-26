مدرب منتخب مصر يرحل بصفر المونديال

الوئام-متابعات

قرر محمود فايز المدرب العام لمنتخب مصر الرحيل عن جهاز الفراعنة الكبار عقب خروج الفراعنة الكبار من دور المجموعات فى نهائيات مونديال روسيا.

وودع منتخب مصر الاول بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر نهائيات المونديال عقب الخسارة امام أوروجواى بهدف نظيف وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف والسعودية بهدفين مقابل هدف.

ودوّن فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: امبارح كان آخر يوم فى عقدنا مع المنتخب المصرى.. أحلى 3 سنين ونص فى حياتى.. بين أهل بلدى ووطني… حلمنا… فرحنا… بكينا… مشاعر كتير عشناها مع بعض… كنا نتمناها نهاية بشكل آخر.. بشكل أفضل..

وتابع: حزنا لحزنكوا… زعلنا لزعلكوا..بس والله اجتهدنا وحاولنا وأخلصنا… بكيت أد ما عمرى بكيت فى حياتى… علشان المرة دى مختلفة… المرة دى ليها علاقة بالوطن والأهل والأسرة. ..أخطاؤنا..! سوء توفيق..! قلة خبرات..!

وأضاف: نعتذر للناس اللى زعلناها… وشكرًا ليكوا كلكوا…بس بالله عليكوا لازم تقفوا ورا فريقكوا… ورا لاعيبتكوا… دعموا اولادكوا…ابنك لما يقع بعد اجتهاد وتعب وعرق حتى لو أخطأ..!!! بتدبحه..؟ دعمه… اسنده.. اقف وراه… هيقوم تانى وينجح تاني. دعوا العلم مرفوعًا..علم مصر اترفع فى أكبر حدث رياضى منذ ٢٨ عام وإن شاء الله هتكرر..ابنوا ومتهدوش…

مصر عرفت طريق العالمية والقادم افضل باذن الله دعوا العلم مرفوعًا.