“تعليم الجوف” تعلن موعد مباشرة المنقولين و المنقولات في حركة النقل الداخلي

الوئام-الجوف-عبد الله العازمي

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى الغامدي لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز حركة النقل.

من جانبه

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي أن نسبة تحقيق رغبات المتقدمين في حركة البنين 45 بالمائة وفي حركة البنات 32 بالمائة، علماً أن المباشرة ستكون بتاريخ 16/12/1439هـ، وللاطلاع على نتائج الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.