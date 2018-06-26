رويترز : السعودية تخطط لضخ حوالي 11 مليون برميل يوميا من النفط في يوليو

الوئام-متابعات

قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن المملكة تخطط لضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا من النفط في يوليو ، أعلى مستوى في تاريخها، ارتفاعا من حوالي 10.8 مليون برميل يوميا في يونيو .

واتفقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون أخرون للنفط يوم السبت الماضي على زيادة الانتاج بدءا من يوليو تموز بحوالي مليون برميل يوميا وتعهدت السعودية بزيادة ”محسوبة“ في الإمدادات لكنها لم تقدم أرقاما محددة.