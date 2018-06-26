“أمانة الطائف” تزيل تعديات على أراض حكومية بمساحة 53 ألف م

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أزالت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية الجنوب، تعديات على مواقع مختلفة لأراض حكومية بمساحة 53 ألف متر مربع ، وتمثلت التعديات في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية واستراحات وشبوك وغرف صفيح غير نظامية بدون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء.

وبينت الأمانة أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد تعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكلٍ نظامي، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وشاركت قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي،قائلا: أن الأمانة ممثلةً في البلديات الفرعية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، والمخططات الحديثة لضمان عدم نشوء أي تعدي أو إحداث على الأراضي الحكومية البيضاء أو أراضي الغير، لافتا إلى أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بسرعة التعامل مع التعدي وإزالته فور حدوثه والتأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرةً أخرى.