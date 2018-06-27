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و تم القبض على مرافق له

المرور يضبط شابا يمارس التفحيط بزي نسائي

المرور يضبط شابا يمارس التفحيط بزي نسائي
weam.co/529252
الوئام-متابعات

صرح المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة تبوك أنه عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء وأثناء قيام دورية مرور بمهامها في حي النهضة بمدينة تبوك رصد قائدها سيارة يمارس قائدها التفحيط .
وتم على الفور مباشرة المخالفة وضبط السيارة والقبض على سائقها الذي اتضح انه مواطن متنكر بزي نسائي وتم القبض على مرافقه وكلاهما يبلغان من العمر 19 عاما
وتم ايقافهما لاستكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لاحالتهما للنيابة العامة

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