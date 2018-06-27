الجيش اليمني يهاجم مواقع لمليشيا الحوثي

صنعاء -الوئام:

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني في اللواء 17 مشاة من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى في جبهة مقبنة، وجبهة العنين بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والمليشيا الانقلابية في جبهة مقبنة تأتي إثر هجوم شنته قوات الجيش اليمني على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبل الحصن الاستراتيجي بإسناد جوي بغارتين شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات التحالف بخمس غارات مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في التلة الصفراء بالعنين ومنطقة الصراهم بجبل حبشي غرب محافظة تعز.